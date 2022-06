Hoje é Dia: semana tem Dia Mundial do Meio Ambiente e dos Oceanos

Para começar a semana, este domingo (5) celebra uma data internacional instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972: é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que busca conscientizar a população sobre a necessidade da preservação ambiental, como destaca aRadioagência Nacional, que, em 2017, explicou mais sobre a origem da data, e trouxe reflexões sobre a atual relação do homem com o meio ambiente:

A ONU ainda instituiu esta como a década para restauração dos ecossistemas. No Dia Mundial do Meio Ambiente do ano passado, ORepórter Brasil, daTV Brasil, apresentou projetos voltados para preservação e recuperação de três importantes biomas nacionais: o Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Confira:

E, na prática, o que podemos fazer para colaborar com a preservação do meio ambiente? Em 2020, o programa Tarde Nacional, daRádio Nacional, repercutiu pesquisa que aponta que 60% da população brasileira tem procurado mudar o estilo de vida para reduzir o impacto no meio ambiente. Saiba mais na entrevista completa:

E, por falar em meio ambiente, um elemento fundamental para a vida no planeta Terra - que cobre 70% da superfície terrestre - também é celebrado nesta semana. O Dia Mundial dos Oceanos é comemorado em 8 de junho e, para entender melhor a influência dos oceanos na regulação do clima do planeta, confira o episódio doCiência É Tudo, daTV Brasil, sobre a oceanografia - a ciência que estuda os oceanos. O programa também vai atrás das origens e da evolução da vida marinha, e apresenta a biodiversidade dos mares e oceanos. Assista:

E, após décadas de discussão, recentemente o oceano Antártico foi oficialmente reconhecido como o quinto oceano do planeta Terra, juntando-se aos oceanos Atlântico, Pacífico, Ártico e Índico. O Repórter Brasil, daTV Brasil, contou como foi a decisão(para saber mais sobre o continente gelado, assista Diário de Bordo - Antártica naTV Brasil Play):

Cuidados neonatais

Na segunda-feira (6), é dia de lembrar a importância de fazer o teste do pezinho para detectar e prevenir doenças logo na primeira semana de vida do bebê (confira em matéria daAgência Brasilalgumas das enfermidades que podem ser detectadas pelo exame) .

Implantado há mais de 45 anos no Brasil, o teste do pezinho é um exame gratuito e de caráter obrigatório. Uma lei sancionada no ano passado ampliou o alcance do exame , que passou a detectar até 50 doenças - antes, eram seis. Confira na reportagem doRepórter Brasil:

Uma das doenças que podem ser identificadas pelo exame é a talassemia , um tipo de anemia hereditária crônica, causada por uma falha genética, que se caracteriza pela redução ou ausência de hemoglobina. ARadioagência Nacionaltraz mais informações sobre essa síndrome, que atinge cerca de mil pessoas no país.

Centenário de uma estrela

Uma bicicleta que sobrevoa os céus e um ciclone que arrasta uma pequena casa e leva uma jovem para um mundo de cores nunca antes vistas por ela. Essas são algumas imagens inesquecíveis do cinema mundial, que tem comemoração nesta semana.

No dia 10, comemora-se o centenário da atriz Judy Garland, a Dorothy do clássicoO Mágico de Oz(1939). Artista da Era de Ouro dos musicais de Hollywood, ela brilhou nos palcos e nas telas, e chegou a ganhar um Oscar pelo papel de Dorothy. A voz de Judy, um de seus maiores legados dela, ainda é ouvida por milhares de fãs na versão deOver the Rainbowpresente no filme. OHistória Hojehomenageou a vida e carreira da atriz:

A trajetória de Judy Garland mostra os bastidores sombrios dos grandes astros hollywoodianos. Nos palcos desde a infância, Judy foi induzida pela mãe a tomar remédios para dormir e seguir dietas rígidas. A artista também teve que ficar horas sem comer e tomar doses excessivas de café para aguentar as filmagens deO Mágico de Oz, quando tinha apenas 17 anos.

A atriz e cantora foi encontrada morta em seu apartamento no dia 22 de junho de 1969, com apenas 47 anos, por overdose de medicamentos. Segundo o obituário, a morte foi acidental, mas os remédios já faziam parte da vida da estrela desde a juventude.

Um outro clássico do cinema também faz aniversário nesta semana: ET, o Extraterrestre (1982), é um dos grandes sucessos do diretor Steven Spielberg e completa 40 anos de lançamento em 11 de junho.

Comemorações religiosas

A semana ainda traz uma data religiosa: o Dia do Divino Espírito Santo, comemorado em 5 de junho em todo o país. Celebrada no Dia de Pentecostes, a festa acontece 50 dias após o domingo da Páscoa, como explica o quadro Rádio Memória, do programaRádio Sociedade, daRádio MEC:

A Festa do Divino Espírito Santo é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Em 2018, oCaminhos da Reportagem, daTV Brasil,esteve em Pirenópolis para acompanhar a Festa do Divino e as Cavalhadas - uma das maiores e mais tradicionais celebrações populares do Brasil. Confira:

No dia 8, a religião islâmica lembra 1.390 anos da morte de Maomé, fundador do islamismo. Maomé proclamou a fé um único Deus - Alá - e é considerado pelo islamismo como o último profeta do Deus de Abraão. OHistória Hojeconta a história do profeta.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: