Promulgada a lei que fixa o valor do salário mínimo em R$ 1.212,00

Está publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira (2/6), a lei que fixa o salário mínimo em R$ 1.212,00, neste ano. A norma, assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fixa o valor do piso nacional, que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em 31 de dezembro de 2021, por meio de Medida Provisória (MP).

À época, a MP nº 1.091 elevou o salário mínimo em 10,18% em relação aos R$ 1.100,00 pagos em 2021, com reposição da inflação do período.

Para as remunerações vinculadas ao salário mínimo, os valores de referência diário e por hora serão de R$ 40,40 e R$ 5,51, respectivamente. Segundo o Ministério da Economia, cada real a mais representa uma despesa de quase R$ 365 milhões aos cofres públicos.

O plenário do Senado aprovou a MP na semana passada e o texto seguiu para promulgação de Rodrigo Pacheco.

