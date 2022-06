Daer começa recuperação da ERS-124, no Vale do Caí

Ações incluem renovação do asfalto e pintura da pista no trecho liga Harmonia ao entroncamento com a ERS-240, em Montenegro - Foto: Daer / Divulgação

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está realizando melhorias na ERS-124, no Vale do Caí, no trecho que liga o município de Harmonia ao entroncamento com a ERS-240, em Montenegro.

As ações têm como foco os pontos onde há maior desgaste do pavimento no trecho de 18 quilômetros. O investimento previsto para os serviços é de R$ 1,8 milhão do programa Avançar – promovido pelo Governo do Estado.

“Ao devolvermos as boas condições de tráfego da ERS-124, beneficiaremos diversos municípios da região. Não apenas os moradores de Harmonia e Montenegro fazem uso dessa rodovia, mas os de Pareci Novo, Tupandi e São Sebastião do Caí também dependem dela para sua mobilidade e atividade econômica”, observa o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza.

Os serviços consistem na substituição do material danificado, com implantação de nova capa asfáltica. Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o objetivo é dar mais durabilidade à rodovia e proporcionar menos custos logísticos no transporte da produção primária e industrial da região.