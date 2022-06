Governador se reúne com representantes de hospitais para buscar soluções sobre o IPE Saúde

O governador Ranolfo Vieira Júnior se reuniu, na manhã desta sexta-feira (3/6), no Palácio Piratini, com federações hospitalares e com representantes de hospitais credenciados ao IPE Saúde, para avançar na discussão sobre o equilíbrio econômico-financeiro do instituto.

A reunião, que durou cerca de duas horas, buscou encontrar convergência para a resolução de pontos como o passivo acumulado nos pagamentos aos prestadores de serviços e ajustes necessários para que seja garantida a sustentabilidade do IPE Saúde e o atendimento aos beneficiários.

O governador avaliou a reunião como positiva e disse que um estudo técnico com caráter resolutivo será elaborado entre o governo do Estado e as instituições de saúde para ajustar as soluções.

“Vamos buscar, nos próximos 30 dias, encontrar uma forma de pagamento do passivo que se acumula há mais de 90 dias. Também vamos verificar quais são os outros ajustes necessários no IPE. O mais importante é garantirmos o atendimento dos 992 mil beneficiários deste plano e sua sustentabilidade. Temos um compromisso do governo do Estado sobre isso e tivemos a compreensão por parte dos hospitais. Essa saída será construída a várias mãos, entre o governo, o IPE Saúde e os prestadores de serviços”, afirmou o governador.

A nova tabela de medicamentos adotada pelo IPE Saúde, que também vem sendo debatida entre os hospitais, será mantida. “Há um inquérito civil-público em andamento e, por isso, não é possível retroceder nessa questão das tabelas. Buscaremos outras formas de equilíbrio a partir deste estudo, como reajustes em outras prestações de serviços que estejam defasadas”, disse o governador. A revisão na remuneração de diárias e na taxa de logística estão entre as possibilidades que serão debatidas no estudo técnico.

Participaram da reunião o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, o presidente da dos Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul (Fehosul), Claudio Allgayer, o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Filantrópicos e Religiosos, Lucinei Bohrer, o secretário-chefe da Casa Civil em exercício, Bruno de Freitas, os secretários de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, e de Comunicação, Tânia Moreira, o procurador-geral de Justiça do Estado, Marcelo Dornelles, o secretário-geral do Ministério Público, Ricardo Schinestsck, o deputado federal Pedro Westphalen e representantes de hospitais conveniados ao IPE Saúde.