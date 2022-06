Petrobras conclui teste de produção de querosene de conteúdo renovável

O primeiro teste de produção de querosene de aviação com conteúdo renovável (BioQAV) do Brasil foi concluído pela Petrobras. O produto faz parte da nova geração de combustíveis sustentáveis da companhia, que vsegue o compromisso de desenvolver soluções pioneiras com foco na redução de emissões de CO2.

Segundo a Petrobras, por possuir, em sua formulação, compostos de um óleo vegetal, gerados pela hidrogenação, que é uma reação química com adição de hidrogênio, o BioQAV emite menos CO2 que o QAV mineral, um derivado do petróleo.

Para o diretor de Refino e Gás Natural da Petrobras, Rodrigo Costa, o BioQAV terá papel relevante para reduzir as emissões de CO2 do setor aéreo. “A Petrobras reúne todas as competências e condições para liderar o movimento de pesquisa, desenvolvimento e produção futura de BioQAV no Brasil. Com vocação para inovar, a empresa é uma referência em desenvolvimento tecnológico de produtos de última geração, assim como tem histórico de atuar com combustíveis sustentáveis como o Diesel R5, com conteúdo renovável.”, avaliou.

A companhia informou que o teste foi feito na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, e que os resultados foram considerados promissores. “Esse teste é fruto de um trabalho integrado de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Petrobras, para o qual diferentes competências em processamento, qualidade de produtos e operação industrial, foram mobilizadas. O BioQAV, produzido por coprocessamento de óleos vegetais, leva à formação de compostos de mesma natureza química que o QAV mineral”, afirmou Rodrigo Costa.

“A Petrobras é a primeira empresa no Brasil – e uma das primeiras na América Latina – a realizar o teste de produção por coprocessamento (processamento conjunto) de querosene de origem fóssil e óleo vegetal, utilizando unidades de refino existentes”, completou a companhia em nota.

De acordo com a Petrobras, a produção de QAV renovável é fruto do seu Programa BioRefino, destinado ao desenvolvimento de combustíveis mais modernos e sustentáveis e uma das frentes de descarbonização do Plano Estratégico 2022-2026 da companhia.

“Mais que um novo programa de negócios, o BioRefino materializa em nossa estratégia a redução de emissões, proporcionada por uma nova geração de combustíveis renováveis. É uma frente de atuação que concilia a sustentabilidade ambiental com geração de valor. Isso porque entendemos que inovar com propósito é fundamental – e seremos competitivos somente se formos capazes de entregar uma energia com baixa intensidade de emissões de carbono”, destacou o diretor.

Rodrigo Costa acrescentou que o projeto ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento e a Petrobras está analisando os resultados obtidos com o teste inicial. “Em seguida, fará novos estudos para avaliar a consolidação da tecnologia, visando à produção de BioQAV para testes comerciais”, apontou Costa.