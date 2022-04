Bebidas estrangeiras são apreendidas em Bom Progresso

A abordagem de um veículo no município de Bom Progresso resultou na apreensão de 87 unidades de bebidas estrangeiras. O fato foi registrado por volta das 15 horas da quinta-feira (7/4).

Conforme a Brigada Militar (BM), uma pessoa foi presa pelo delito de descaminho. O preso e os produtos apreendidos foram apresentados no órgão policial competente para registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.