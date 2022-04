Brigada Militar apreende 94 galões de agrotóxicos de origem estrangeira durante Operação Hórus

Na quinta-feira (07/04), às 02h30 policiais militares do 7° BPM prenderam um homem por contrabando de agrotóxicos na localidade de Olhos D'água, interior da cidade de Derrubadas.

A prisão ocorreu após abordagem de uma motocicleta e posterior tentativa de abordagem de um veículo Gol, tendo o condutor deste fugido para o interior de uma mata.

No veículo abandonado foram localizados 30 galões de agrotóxicos de origem estrangeira, e com o condutor da motocicleta um rádio comunicador portátil para ser usado com o objetivo de repassar informações ao condutor do veículo sobre possíveis fiscalizações.

Por volta das 04h30 outra parte do carregamento foi apreendido na localidade de Linha Vilhinha, interior de Frederico Westphalen, em um galpão pelos policiais militares do 37° BPM.

No local havia um caminhão sendo descarregado com 64 unidades de agrotóxicos estrangeiros.

No local foram identificadas quatro pessoas. Todos os presos foram encaminhados para Polícia Federal de Santo Ângelo e a carga apreendida.

