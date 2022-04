Três mil garrafas de vinhos importados ilegalmente são apreendidas em Sarandi

A abordagem de um veículo na BR 386 em Sarandi, na tarde da quarta-feira (6/4), culminou na apreensão de três mil garrafas de vinhos importados ilegalmente da Argentina. A ação reuniu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar (BM) e Receita Estadual.

A PRF informou que as bebidas estavam distribuídas em caixas no compartimento de carga do caminhão com placas de Santa Catarina, junto com papelão para reciclagem. As mercadorias foram avaliadas em cerca de R$ 400 mil.

O motorista e o caroneiro, de 26 e de 28 anos, respectivamente, acabaram presos em virtude do crime de descaminho. Os dois – que são catarinenses – disseram que iriam entregar as garrafas de vinho na região de Itajaí/SC.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil. As mercadorias e o veículo foram apreendidos.

