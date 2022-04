Tiradentes do Sul: BM apreende vinhos estrangeiros avaliados em cerca de R$ 93 mil

No começo da manhã da terça-feira (5/4), a Brigada Militar (BM) prendeu um indivíduo devido ao crime de descaminho. A prisão foi realizada durante a Operação Hórus.

O homem conduzia um veículo que foi abordado pelos policiais militares na BR 468. Na ação, foram apreendidas 418 garrafas de vinhos de origem estrangeira. A carga foi avaliada em cerca de R$ 93 mil.

