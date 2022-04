Policiais Militares de Santo Ângelo e Ijui sofrem acidente na BR 386

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Brigada Militar (BM) de São Luiz Gonzaga foi registrado por volta das 5h10 desta quinta-feira (7) na BR-386, em Montenegro.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a viatura seguia no sentido interior – capital, quando no km 423 o condutor perdeu o controle, saiu de pista e colidiu contra um poste.

Além da PRF, equipes da CCR ViaSul e Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local para o socorro das vítimas. Todos os ocupantes são policiais, sendo três de Santo Ângelo e um da cidade de Ijui.

Um teve ferimentos graves, um lesões leves e dois saíram ilesos.

Nomes não foram liberados pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

