PRF apreende 60 quilos de maconha em Passo Fundo

Em fiscalização na BR 285, por volta do meio dia da segunda-feira (4/4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou abordar um GM Cruze. Entretanto, o motorista desobedeceu a ordem de parada e rumou em direção ao centro da cidade de Passo Fundo, pela Avenida Brasil.

Com apoio da Brigada Militar (BM), os agentes da PRF conseguiram localizar o automóvel no bairro Petrópolis. O condutor abandonou o veículo e fugiu. Diligências foram realizadas para identificar o homem.

No GM Cruze, os policiais rodoviários federais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando 60 quilos. O carro e a droga foram encaminhados à Polícia Civil para registro da ocorrência.

