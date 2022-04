Esperança do Sul: Motorista abandona veículo com contrabando e foge

No âmbito da Operação Hórus, agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) apreenderam um caminhão que transportava 130 galões de 20 litros cada contendo agrotóxicos de fabricação estrangeira.

O motorista abandonou o veículo e fugiu, não sendo encontrado. A ocorrência foi registrada no fim da noite da segunda-feira (4/4), na localidade de Barra Bonita, área rural de Esperança do Sul.

