Carga de cigarros contrabandeados é apreendida em Derrubadas

Na manhã da segunda-feira (4/4), a Brigada Militar (BM) apreendeu 1.750 pacotes de cigarros de origem estrangeira na localidade de Esquina Boa Vista, interior de Derrubadas.

A carga ilícita foi encaminhada à Receita Federal em Santo Ângelo. Já os indivíduos presos pelo crime de contrabando foram apresentados na Polícia Federal.

