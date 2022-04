Autor de homicídio cometido em Tenente Portela foi preso nesta terça-feira

Em comunhão de esforços entre as Delegacias de Polícia de Tenente Portela e a 14° de Porto Alegre, foi preso no final da tarde desta terça-feira 05 de Abril, o autor do HOMICIDIO DOLOSO praticado contra a vítima ELEANDRO BOHNENBERGER MELO em 06 de fevereiro último em Tenente Portela, com golpes de arma branca.

Conforme o Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, titular da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, após a expedição do mandado de Prisão Preventiva o investigado não se apresentou, e não forneceu o endereço, ficando na situação de foragido.

Dessa forma os agentes da DP local diligenciaram em diversos locais onde o foragido poderia estar, entre eles, os endereços de familiares residentes fora do município.

Num dos endereços, na capital, foi solicitado aos agentes da 14° Delegacia de Polícia para averiguar, onde encontraram o foragido.

Foi efetuada sua prisão, e conduzido o mesmo ao sistema prisional.

O Inquérito Policial que apura os fatos está em fase de conclusão e deverá ser encaminhado ao Poder Judiciário nos próximos dias.

