Mortes no trânsito crescem 11% no Rio Grande do Sul

Depois de uma queda histórica no primeiro ano de pandemia, as mortes no trânsito voltaram a crescer no Rio Grande do Sul. O Estado registrou 11% mais mortes em 2021 em comparação com o ano anterior. O relatório foi publicado pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS) após acompanhamento dos 30 dias pós-acidente, quando são monitorados os feridos, e análise das informações.

A acidentalidade fatal voltou aos níveis de 2019, último ano antes da pandemia. Foram 1.624 mortes no trânsito em 2021, número significativamente maior que no ano anterior, quando morreram 1.464 pessoas, mas com pequena variação em relação aos 1.617 de 2019.

A análise dos números indica que os finais de semana seguem concentrando os maiores índices de acidentalidade, assim como o turno da noite. Trinta e oito por cento dos acidentes fatais ocorreram aos sábados e domingos, e 54% nos turnos da noite e madrugada.

