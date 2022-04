Motorista morre após colidir com o carro na traseira de caminhão em Crissiumal

O condutor do GM Celta seguia pela Avenida Presidente Castelo Branco, no centro da cidade de Crissiumal, quando colidiu com o carro na traseira de um caminhão que estava estacionado na via pública. O acidente de trânsito aconteceu no começo da madrugada da segunda-feira (4/4).

O homem chegou a ser socorrido ao Hospital de Caridade de Crissiumal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A vítima fatal trabalhava como pizzaiolo em um estabelecimento comercial.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.