Subsídios dos agentes políticos de Coronel Bicaco são reajustados em 8%

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, na sessão ordinária do dia 28 de março, o Projeto de Lei do Legislativo nº 01/2022 que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos agentes políticos de Coronel Bicaco.

Segundo o texto, o índice de reposição é de 8%, acumulado nos últimos 12 meses, medido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), considerado o termômetro oficial da inflação no Brasil.

Com a reposição, os vencimentos dos agentes políticos ficaram com os seguintes valores: R$ 17.311,10 para prefeito; R$ 6.927,01 para vice-prefeito; R$ 4.615,74 para secretário municipal; R$ 3.461,80 para vereador e R$ 5.192,69 para presidente do Poder Legislativo.

