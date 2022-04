Policial civil que atirou em jovem no centro de Três Passos já foi ouvido e liberado

Um policial civil, que atua em outra cidade da região, é apontado por testemunhas como autor dos disparos que deixaram gravemente ferido um jovem, de 31 anos, morador do bairro Sulserra, no final da noite de sábado, 2, em Três Passos.

Conforme a Polícia Civil, testemunhas ouvidas no plantão policial declararam que o agente teria agido em legítima defesa. O autor, segundo vídeo que circula no WhatsApp, permaneceu no local até a chegada da Brigada Militar. Ele foi ouvido pela polícia e liberado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, em decorrência da gravidade dos ferimentos, o jovem foi levado pela própria Brigada Militar ao Hospital de Caridade onde permanece internado na UTI.

A Polícia Civil segue apurando o caso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.