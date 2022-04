Segue no hospital, o motorista do bitrem que tombou na RSC 472 em Palmitinho

No início da tarde do domingo (3/4), o veículo continuava tombado no local (Foto: Paulo Farias)

Permanece internado no Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela, o motorista do bitrem que tombou nas margens da RSC 472, no interior de Palmitinho. O acidente de trânsito ocorreu no começo da noite do sábado (2/4), nas proximidades da ponte do Rio Guarita.

Conforme o radialista Paulo Farias, o caminhoneiro tem quadro clínico considerado estável. No início da tarde do domingo (3/4), o veículo continuava tombado no local. As causas do acidente de trânsito ainda são desconhecidas.

O bitrem – carregando grãos de soja – tinha como destino a cidade de Rio Grande, no Sul do Estado.

