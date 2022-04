PRF de Sarandi prende argentinos transportando comprimidos entorpecentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou, na tarde do sábado (2/4), um Peugeot 206 – com placas da República da Argentina – que trafegava na BR 386 em Sarandi.

No automóvel ocupado por dois argentinos, o efetivo da PRF localizou e apreendeu dezenas de comprimidos de medicamento de uso controlado, centenas de receituários médicos adulterados e dois carimbos falsos de profissionais de Medicina. Os materiais estavam escondidos debaixo do banco do carro.

Conforme a PRF, o medicamento é um entorpecente potente, muito utilizada por criminosos no golpe conhecido como ‘Boa noite, Cinderela’, em que drogam a vítima de forma a facilitar a consumação de crimes como roubo e estupro.

O motorista, de 49 anos, e o passageiro, de 38 anos, revelaram que entregariam todos os materiais em Porto Alegre. Eles acabaram presos e apresentados na Delegacia da Polícia Civil.

