Homem é internado na UTI após ser baleado no centro de Três Passos

A Polícia Civil iniciou a apuração das circunstâncias e da autoria dos disparos de arma de fogo que atingiram um jovem. O fato aconteceu no fim da noite do sábado (2/4), no centro da cidade de Três Passos.

De acordo com vídeos e fotos que circulam em redes sociais, a vítima possui as iniciais E.S.S. Após ser alvejado, o homem foi socorrido pela Brigada Militar (BM) ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), onde permanecia na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

As informações são do site Três Passos News.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.