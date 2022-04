Brigada Militar apreende munições com adolescente em Tenente Portela

Na tarde da quarta-feira (30/3), a Brigada Militar (BM) de Tenente Portela apreendeu cinco munições de calibre 22 e uma munição de calibre 38. Os materiais estavam de posse de um adolescente. O fato aconteceu na área central da cidade.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela, acompanhado de seus familiares, para o registro da ocorrência de porte ilegal de munições.

