Suspeitos de envolvimento em sumiço de taxista em Crissiumal tiveram prisão preventiva decretada

A Polícia Civil de Bento Gonçalves, por meio da 1ª delegacia, elucidou o homicídio de Antônio Vilmar Moraes, conhecido como Marreco.

No último dia 11, o carro da vítima, um VW Gol, cor branca, foi localizado abandonado e com marcas de sangue em seu interior na Rua José Possamai, no Loteamento Bertolini, em Bento Gonçalves.

Já no dia 13, o corpo de Antônio foi encontrado em um riacho, no Vale Aurora, Linha Eulália, com ferimentos de arma de fogo.

A investigação da polícia civil aponta como autores do crime uma mulher de 30 anos, que era companheira de Antônio e também um homem de 30 anos.

Conforme informações da polícia, ambos também são suspeitos do sumiço de um taxista em Crissiumal. Foram decretadas as prisões preventivas dos dois, que se encontram foragidos. Qualquer informação sobre o paradeiro dos mesmos podem ser repassadas através dos telefones (54) 98417-8487 (whatsapp), (54)3452-2500 (1ª delegacia) e 197 Polícia Civil.

