Identificado homem encontrado morto a tiros na região noroeste

Foi identificado como Dieison Alex Muller, o corpo encontrado nesta quinta-feira (31), às margens da BR 392, em Guarani das Missões. Ele era morador de Horizontina.

O corpo do jovem foi localizado pela manhã, próximo à entrada da Linha Harmonia Centro, em Guarani das Missões.

Possivelmente o homem foi vítima de homicídio, já que havia marcas de disparo de arma de fogo no rosto da vítima.

Ao lado do corpo foi encontrada uma caixa de munições. O caso será investigado pela Polícia Civil.

