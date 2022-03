BM apreende agrotóxicos de origem estrangeira em Crissiumal

Por volta das 22h30min da terça-feira (29/3), a Brigada Militar (BM) tentou abordar um veículo que trafegava na localidade de Lajeado Fazenda, interior de Crissiumal. Após ignorar a ordem de parada, o motorista empreendeu fuga, entretanto colidiu contra um barranco e abandonou o automóvel, escondendo-se em meio à vegetação.

A ação policial resultou na apreensão de dois galões de 20 litros cada de agrotóxicos e 30 galões de 20 litros cada de dessecante. Ambos os produtos têm fabricação estrangeira. Os policiais militares ainda apreenderam duas caixas de vinho e um aparelho de rádio amador.

Todas as mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal em Santo Ângelo.

