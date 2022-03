22ª Delegacia De Polícia Regional Do Interior recebe nova Viatura Policial.

Em evento que inaugurou A CIDADE DA POLÍCIA CIVIL, em Porto Alegre, na data de ontem, 29/03/2022, a 22ª Delegacia De Polícia Regional Do Interior, com sede em Três Passos, recebeu uma nova Viatura Policial.

A viatura, entregue juntamente a outras 56, distribuídas à diversas regiões do Estado, trata-se de uma caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, com tração 4X4, motor a diesel e blindagem.

Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do Tesouro do Estado, dentro do Programa RS Seguro e vem para renovar a frota e auxiliar nos trabalhos policiais no âmbito da 22ª Região Policial.

