PF deflagra operação para apurar homicídio ocorrido em terra indígena em Planalto

A Polícia Federal (PF) deflagrou na terça-feira (29/3), a Operação Guerra dos Tronos para apurar a autoria e circunstâncias do homicídio de um indígena e tentativa de homicídio de dois não indígenas, ocorridos em 2021.

Agentes da PF cumpriram 12 mandados de busca e apreensão nas aldeias Pinhalzinho, em Planalto, e Bananeiras, em Gramado dos Loureiros, expedidos pela Justiça Federal de Passo Fundo. A operação contou com o apoio da Brigada Militar (BM).

Os crimes ocorreram no contexto do conflito estabelecido no interior da Terra Indígena de Nonoai, que possui aproximadamente 16 mil hectares de extensão territorial, compreendendo os municípios de Nonoai, Gramado dos Loureiros, Planalto e Rio dos Índios, subdividindo-se em aldeias.

Historicamente, a Terra Indígena de Nonoai contou com apenas um cacique. Em julho de 2021, entretanto, formou-se um grupo dissidente na aldeia Pinhalzinho. Os índios declararam independência e promoveram a escolha de um novo cacique, dando início a uma disputa pela posse da terra.

Os fatos investigados ocorreram na noite de 14 de novembro de 2021, quando integrantes de um veículo passaram em frente a uma casa, localizada dentro da terra indígena, às margens da ERS 324, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o grupo que estava no local, provocando o óbito de uma pessoa.

Em represália, o grupo atacado realizou manifestação com bloqueio da ERS 324, na altura da aldeia Pinhalzinho, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo contra veículo que passava pelo local, vindo a ferir com gravidade um dos ocupantes do automóvel atingido.

