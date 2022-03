Carga de desodorante é apreendida em Horizontina

Na noite desta segunda feira (28) guarnições da Brigada Militar de Horizontina, em apoio a Operação Hórus, abordaram um caminhão Truck placas de Joinville - SC.

Ao inspecionar a carga constataram que o condutor levava a quantidade de 51.408 tubos de desodorante doce, contrabandeados.

Diante dos fatos o condutor, o caminhão e a carga foram conduzidos a PF de Santo Ângelo, onde o flagrante foi lavrado.

O valor das apreensões ultrapassam os R$ 500.000,00 e a carga foi interceptada na localidade de Esquina Micuim – Horizontina, na RS 342, estrada que dá acesso ao município de Doutor Mauricio Cardoso e consequentemente a fronteira com a Argentina.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.