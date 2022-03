Furto qualificado a comércio em Palmeira das Missões

Na data de 28 de março de 2022, às 07h30, a Brigada Militar foi informada que teria ocorrido um furto qualificado em um estabelecimento comercial.

A vítima relatou que ao chegar pela manhã na sua loja deparou-se com os cadeados da porta estourados, e viu que estava tudo revirado.

Foi levado do local aproximadamente 40 relógios, 05 fones de ouvido grandes, 01 controle de play station 3, 02 controles de play station 2, 01 controle de pc, 04 lanternas, 02 cartão de memória, mouse, caixa de trocos com moedas e notas de R$2,00, caixas jbl 03.

O informante relatou que não tem suspeitos e que até o momento foi esses itens que deu falta, a guarnição da Brigada Militar confeccionou o registro.

