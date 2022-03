Duas pessoas presas por tráfico e receptação em Horizontina

A Polícia Civil, pela Delegacia de Polícia de Horizontina, sob coordenação do Delegado Rodrigo Regis da Silva, nesta segunda-feira, dia 28, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, prendeu dois indivíduos em flagrante delito por tráfico de drogas e receptação.

Na ação foram recuperados objetos provenientes de furto, entre os quais uma televisão de 70 polegadas e uma máquina lava-louças.

Os presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Santa Rosa, onde permanecerão à disposição da Justiça.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.