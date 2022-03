BM prende homem por abigeato no interior de Chiapetta

Por volta das 23 horas do sábado (26/3), a Brigada Militar (BM) de Chiapetta foi acionada após o furto de um cavalo crioulo. Em diligências, os policiais militares encontraram um homem montado no animal na localidade de Cristo Rei.

O indivíduo que seguia em direção ao município de Ijuí acabou preso devido ao crime de abigeato. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Santo Augusto. Após os procedimentos formais, o homem foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

