BM frustra possível arremesso de materiais para dentro do presídio de Três Passos

Em abordagem de motocicleta na sexta-feira (25/3), no bairro Sul Serra, a Brigada Militar (BM) de Três Passos prendeu dois indivíduos por causa do crime de tráfico de drogas.

A dupla transportava cerca de 25 gramas de cocaína, mais de 840 gramas de maconha e dois comprimidos de êxtase, além de telefones celulares, cabos USB, fones de ouvido, pacotes de seda, um canivete e carregadores telefônicos, entre outros objetos.

A BM acredita que as drogas e os demais materiais seriam arremessados para o interior do Presídio Estadual de Três Passos. Os homens foram presos e apresentados na Delegacia da Polícia Civil para os trâmites legais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.