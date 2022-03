Policiais militares apreendem 602 buchas de cocaína em Pinheirinho do Vale

Após o levantamento de informações por parte dos Agentes de Inteligência da Brigada Militar (BM), a guarnição policial de Pinheirinho do Vale abordou dois indivíduos na tarde da quinta-feira (24/3).

Com os homens de 31 e 34 anos de idade, foram encontradas várias armas de fogo (entre pistolas, revólveres e espingarda), munições de diversos calibres, cinco telefones celulares e cerca de R$ 11,3 mil em dinheiro. A ação também culminou na apreensão de 602 buchas de cocaína prontas para comercialização, além de dois invólucros contendo pasta base de cocaína pesando 2,7 quilos. Ainda foram apreendidas duas balanças de precisão, utilizadas para fracionar os entorpecentes.

A dupla, juntamente com todos os materiais apreendidos, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para registro do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.