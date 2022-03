BM prende dupla após roubo à pedestre em Frederico Westphalen

Policiais militares prenderam um homem de 31 anos de idade e apreenderam um adolescente de 16 anos de idade, após roubo à pedestre na cidade de Frederico Westphalen.

Segundo a Brigada Militar (BM), a dupla utilizando uma faca rendeu a vítima e lhe subtraiu dinheiro, telefone celular e cartão bancário. O fato ocorreu na noite da quarta-feira (23/3).

O homem e o adolescente foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para registro da ocorrência. O Conselho Tutelar acompanhou os trâmites legais pertinentes ao menor infrator. Todos os pertences da vítima foram recuperados.

