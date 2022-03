Colisão frontal em Barra Funda provoca morte de motorista

Antoninho Eleandro dos Reis dirigia um Ford Focus que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um ônibus de transporte intermunicipal. O morador de Barra Funda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

Uma Toyota Hilux que trafegava atrás do coletivo acabou saindo da pista após o impacto entre o Ford Focus e o ônibus.

O grave acidente de trânsito foi registrado na noite da quarta-feira (23/3), na ERS 569 – rodovia que liga Palmeira das Missões a Sarandi.

