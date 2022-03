União Frederiquense é rebaixado para a Divisão de Acesso

União Frederiquense se despediu do Gauchão 2022 levando 3 a 0 do Caxias (Foto: Thiago Henrique | UFF)

O União Frederiquense chegou à rodada derradeira da fase classificatória do Gauchão 2022 precisando vencer fora de casa e ainda torcer por resultados paralelos para escapar do rebaixamento.

Entretanto, os comandados do técnico Daniel Franco não resistiram à força do Caxias, no estádio Centenário, e perderam por 3 a 0. Os gols foram marcados por Diogo Sodré (duas vezes) e França. Com o triunfo, o time da serra gaúcha conquistou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2023.

Em 11 jogos no Gauchão deste ano, o União Frederiquense somou duas vitórias (Juventude e Grêmio), três empates (Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e São José) e seis derrotas (Internacional, Ypiranga, São Luiz, Aimoré, Guarany e Caxias). O Leão da Colina terminou a fase classificatória no penúltimo lugar e acabou rebaixado ao lado do Guarany de Bagé.

