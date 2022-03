37º BPM apreende drogas arremessadas para dentro do presídio de Frederico Westphalen

Após tentativa de arremesso para a área interna do Presídio Estadual de Frederico Westphalen, o efetivo do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou a apreensão de drogas e outros objetos. O fato ocorreu na manhã da sexta-feira (4/3).

De acordo com o 37º BPM, foram apreendidos dois telefones celulares, 141 gramas de maconha e 22 gramas de cocaína.

O 37º Batalhão de Polícia Militar não informou se conseguiu identificar o autor do arremesso.

