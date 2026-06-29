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Terremotos na Venezuela colapsaram 774 edifícios em todo o país

Foram 189 edifícios totalmente destruídos e 585 com danos parciais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 11h16

O duplo terremoto que atingiu a Venezuela na última semana colapsou 774 edifícios em diversas partes do país, sendo 189 totalmente derrubados e 585 prédios parcialmente colapsados.

Os dados foram apresentados pelo presidente do Congresso venezuelano, Jorge Rodríguez. Ao todo, o governo registrou 2,5 mil estruturas danificadas em todo o país vizinho ao Brasil .

Além dos 774 prédios, foram afetadas as estruturas físicas de 38 hospitais, 44 centros comerciais e 1,6 mil estradas, pontes e outras infraestruturas.

A presidente do país, Delcy Rodríguez, anunciou ainda a criação de uma comissão para avaliar as condições de infraestrutura e habitação das estruturas das regiões afetadas.

“Ainda há receio considerável entre aqueles cujas casas foram afetadas, mas os sinais externos não correspondem necessariamente a danos estruturais.”

A expectativa é que a comissão técnica informe o nível de risco de cada edifício, ponte ou rodovia a partir de classificação dividida entre vermelho, amarelo e verde. As estruturas que receberem a cor vermelha serão a de alto risco de desabamento, as amarelas de risco médio e as verdes serão as sem qualquer risco.

Números da catástrofe

De acordo com última atualização do governo de Caracas, desta segunda-feira (29), os terremotos deixaram 1,5 mil mortos e 3.150 feridos. Porém, os números podem aumentar, pois as Nações Unidas (ONU) estimam que quase 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas na Venezuela.

Ao todo, 25 mil socorristas trabalham para localizar pessoas embaixo dos escombros , sendo 2,6 mil profissionais estrangeiros. Até ontem, as equipes haviam resgatado 33 pessoas com vida dos escombros. Entre os socorristas, há diversos brasileiros. O Brasil já enviou quatro aviões com ajuda humanitária ao país vizinho.

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter , ocorridos na quarta-feira (24) passada, causaram destruição e desabamentos na capital Caracas e várias outras cidades, principalmente na província La Guaira.

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