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LawAgent oferece IA personalizada para escritórios jurídicos

O uso da inteligência artificial avança rapidamente na advocacia. Além das plataformas internacionais, começam a surgir iniciativas desenvolvidas s...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/06/2026 às 11h16
LawAgent oferece IA personalizada para escritórios jurídicos
LawAgent

O mercado de inteligência artificial voltado para escritórios de advocacia no Brasil ganhou uma novidade: o LawAgent, startup criada pelo advogado tributarista Bruno Abreu, sócio do Abreu Faria Advogados, e pelo administrador de empresas André Estrella. A solução voltada para escritórios de alto padrão utiliza modelos treinados com o acervo documental de cada escritório – teses, peças e jurisprudência – e opera sob o modelo Human-in-the-Loop, mantendo o advogado como responsável final pela revisão e aprovação dos documentos produzidos.

O lançamento ocorre em um contexto de transformação digital no segmento jurídico. Segundo o relatório "2026 AI in Professional Services" da Thomson Reuters, 62% dos profissionais do Direito acreditam que a IA deve ser aplicada ao seu trabalho, e 41% das organizações jurídicas já utilizam alguma solução de IA. Paralelamente, o Conselho Federal da OAB anunciou o Plano Nacional de Integração de Inteligência Artificial na Advocacia, estruturado em cinco eixos, que incluem governança, capacitação e defesa de prerrogativas profissionais.

A proposta do LawAgent se concentra em três pilares: privacidade, conformidade legal e preservação do "DNA" do escritório. Cada cliente dispõe de um banco de dados isolado, garantindo que informações sensíveis permaneçam protegidas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 615/2025).

A plataforma permite a automação de tarefas repetitivas, como revisão de minutas, consolidação de jurisprudência e organização documental. Segundo Abreu, "o que levava uma semana passou a ser feito em poucas horas, sem comprometer a complexidade da pesquisa jurídica". O ganho de produtividade decorre da capacidade da IA de gerar peças sofisticadas a partir do repertório interno, enquanto o advogado revisa, complementa e autoriza o conteúdo final.

Diferente de soluções internacionais que exigem investimentos elevados e infraestrutura de grande porte, o LawAgent opera por assinatura corporativa, tornando a tecnologia acessível a escritórios mid-market sofisticados. O modelo de negócio não implica redução de qualidade técnica, pois mantém os mesmos requisitos de segurança e rigor adotados por grandes organizações.

No processo de produção, o Human-in-the-Loop garante que nenhuma decisão jurídica seja tomada exclusivamente pela ferramenta. Cada documento, estratégia ou parecer passa por revisão humana antes de ser utilizado ou publicado, atendendo às exigências éticas da profissão.

André Estrella, cofundador, afirma que "a tecnologia não substitui o advogado, mas potencializa o capital humano, permitindo que o profissional se concentre na análise estratégica e no contato com o cliente". Essa abordagem está alinhada ao conceito de Advocacia 5.0, que combina eficiência tecnológica com a expertise humana.

Sobre o LawAgent

O LawAgent é uma infraestrutura de inteligência jurídica corporativa desenvolvida para atuar como orquestrador ao lado de advogados em bancas brasileiras. Sua arquitetura integra auditoria em três camadas independentes, rastreabilidade completa por identificador de fluxo e o modelo Human-in-the-Loop como requisito técnico inegociável. O sistema está em conformidade com a Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal da OAB, a Resolução nº 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça e a LGPD.

Para informações adicionais, o contato pode ser feito pelo e‑mail [email protected] ou pelo telefone (21) 99241-4748.

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