Cinco acidentes de trânsito são registrados nesta manhã em Ijuí

Pelo menos cinco acidentes de trânsito foram registrados nesta manhã em Ijuí.

Houve uma colisão de uma Palio Wekkend com um caminhão dos Bombeiros na rua do Comércio, uma colisão entre um Uno e uma caminhonete Toyota no trevo da ERS 155 que resultou no capotamento da caminhonete que foram registrados no início da manhã e mais três próximo ao final da manhã.

Foi registrado a colisão entre uma moto e um caminhão na esquina das ruas José Gabriel e Paulo Klemann, onde o motociclista teve ferimentos leves.

Já na esquina do Fórum aconteceu a colisão entre dois veículos somente com danos materiais.

E na rua do Comércio esquina com rua Universino Damasceno, houve a colisão entre um VW Gol e uma motocicleta Honda, onde o motociclista ficou ferido e recebeu atendimento do Samu.

Fonte: Noroesteonline.com

Foto: Márcio Santos