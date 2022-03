Motocicletas são recuperadas pela Brigada Militar em Palmitinho e Pinheirinho do Vale

Na tarde deste domingo (06/03), Policiais Militares do 37° Batalhão de Polícia Militar, efetuaram a recuperação de duas motocicletas que haviam sido furtadas na cidade de Pinheirinho do Vale.

Após informações foram iniciadas as buscas sendo posterior localizadas as motocicletas abandonadas, uma localizada na cidade de Palmitinho e a outra na cidade de Pinheirinho do Vale, onde foram restituídas aos proprietários.