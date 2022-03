Mais de 17 mil veículos foram flagrados acima da velocidade no feriadão

O Comando Rodoviário da Brigada Militar divulgou informação sobre os números registrados durante o feriadão de carnaval e o não respeito aos limites de velocidade foram destaques mais uma vez com o registro de 17.470 veículos flagrados cometendo essa infração.

Outra infração registrada foi o de motoristas dirigindo após consumir bebidas alcoólica. Entre a última sexta-feira, 26 e o meio-dia desta quarta-feira, 03, o efetivo do CRBM verificou ainda 223 motoristas dirigindo sob a influência de álcool nas estradas estaduais gaúchas.

No período, os policiais rodoviários fiscalizaram 10.040 veículos e identificaram 21.140 pessoas. No feriadão, o CRBM registrou cinco acidentes com morte, resultando em seis vítimas fatais.

O CRBM ressaltou também que “tem intensificado a fiscalização com policiamento rodoviário, visando a prevenção da acidentalidade e a contenção da criminalidade nas rodovias gaúchas” e que o principal objetivo é “a preservação de vidas”.

