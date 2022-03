Mulher baleada em São Martinho está entubada no HCI e marido permanece estável

A mulher que foi baleada no final da madrugada de hoje, 01, na Linha Lajeado Taborda, interior do município de São Martinho, está internada no Hospital de Caridade de Ijuí com quadro estável de saúde, mas entubada. O marido dela, também atingido por disparos de arma de fogo, permanece no mesmo hospital ijuiense, em situação de estabilidade.

A suspeita das tentativas de homicídio recai sobre o próprio filho, que foi preso. O caso aconteceu pouco antes das 6 horas desta terça-feira. O homem mora ao lado da residência dos pais, foi até o local e disparou diversas vezes contra as vítimas. Alguns dos disparos acertaram os pais, que fugiram da casa e pediram ajuda para vizinhos. Conforme preliminarmente apurado, o acusado possui problemas psiquiátricos o que poderia ter justificado a ação.

Um cerco foi montado com a participação de 22 policias militares de toda a região, que conseguiram prender o suspeito do crime por volta das 7 horas e 30 minutos. Duas viaturas novas, semi blindadas, foram atingidas por armas de diversos calibres. As vítimas foram socorridas ao Hospital São Gregório, de São Martinho, e em seguida transferidas para o Hospital de Caridade de Ijuí. Um policial militar foi alvejado de raspão na cabeça, mas passa bem.

O acusado pelos crimes tinha um arsenal de armas em casa. Após prender o indivíduo, a Brigada Militar localizou várias armas de fogo e munições de diversos calibres, além de 5 mil reais. Os Policiais Militares foram recebidos a tiros pelo acusado.

