Brigada Militar prende homem suspeito de tentar matar os próprios pais em São Martinho

A Brigada Militar atendeu uma ocorrência no interior de São Martinho nesta madrugada, 01, quando um homem de 31 anos, invadiu a casa dos pais, agrediu-os e inclusive teria feito disparos de armas de fogo dentro da propriedade.

Quando os agentes da Brigada Militar chegaram em Linha Taborda, por volta das 05h45min, foram recebidos a tiros. Segundo as informações o homem teria disparado cerce de 100 vezes contra a guarnição. Os policiais revidaram e chamaram reforço.

Um cerco foi montado com a utilização de 22 policiais. Depois de alguma minutos a Brigada Militar conseguiu invadir a casa e efetuar a prisão do suspeito. As informações são de que o homem teria problemas mentais e estaria passando por um surto.

Segundo as informações da Brigada Militar na casa foram encontradas diversas armas e muitas munições. Havia inclusive uma espingarda calibre .22 com luneta, que foi usada pelo homem durante a ação. O próprio comandante do 7º BPM reconhece que o homem tinha munição para passar alguns dias confrontando a polícia.

As duas vitimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de São Martinho e logo depois em virtude dos ferimentos foram transferidas para Ijuí.

Já o homem preso foi levado para delegacia para o registro da ocorrência. Apesar da intensa troca de tiros, nenhum policial ou tão pouco o suspeito ficou feridos.

