Durante temporal em Crissiumal, mulher é atingida por galho de árvore e morre

Reni May foi atingida por um galho de árvore durante o temporal que assolou a localidade de Barra do Lajeado Grande, interior de Crissiumal, na tarde da segunda-feira (28/2). Outros pontos do município também registraram ventos fortes, o que ocasionou destelhamentos e quedas de árvores.

Uma ambulância da Secretaria Municipal da Saúde socorreu a mulher ao Hospital de Caridade de Crissiumal, mas ela já chegou sem vida. O óbito foi confirmado por familiares através de publicações em redes sociais.

As informações são do site Guia Crissiumal.

