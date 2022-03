Mal súbito provoca morte de jogador após partida de futebol em Panambi

Após um amistoso de futebol no estádio Piratini, na manhã da segunda-feira (28/2), Jair de Oliveira foi acometido por um mal súbito quando se dirigia para o vestiário.

O homem de 41 anos recebeu atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU ainda no local. Os profissionais usaram o desfibrilador e massagens cardíacas na tentativa de reanimá-lo.

O jogador chegou a ser levado ao Pronto Atendimento Municipal para outros procedimentos médicos, porém, ele acabou entrando em óbito.

Conforme o site Panambi News, Jair de Oliveira era metalúrgico e residia no bairro Esperança. Ele era muito conhecido no futebol amador do município.

