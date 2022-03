Garoto de seis anos morre por afogamento em Ijuí

Gustavo Henrique dos Santos da Silva se afogou na piscina de um parque aquático na Linha 6 Leste, em Ijuí. O fato aconteceu por volta das 12 horas do domingo (27/2).

O pai tentou reanimar o filho. A Brigada Militar (BM) foi acionada e abriu passagem no trânsito para que a criança fosse levada ao Hospital de Caridade de Ijuí (HCI).

Apesar dos esforços da equipe médica, o garoto de seis anos de idade não resistiu e morreu.

As informações são da Rádio Progresso de Ijuí.

