Idosa perde a vida em acidente de trânsito no interior de São Martinho

Naldina Quaresma da Silva, de 65 anos de idade, era passageira do GM Kadett que colidiu frontalmente contra uma árvore na localidade de São Francisco, interior de São Martinho. O fato ocorreu por volta das 20 horas do domingo (27/2).

A Brigada Militar (BM) informou que, além da vítima, mais seis pessoas estavam no veículo. O condutor e sua irmã – ambos filhos da idosa – e duas crianças, de cinco e sete anos, foram encaminhados para atendimento no Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela.

Naldina Quaresma da Silva era moradora da localidade de Sítio Correia, município de Campo Novo.

