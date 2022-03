Caminhoneiro embriagado é preso na BR 285 em Passo Fundo

Após receber denúncia anônima na noite do sábado (26/2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou deslocamento para localizar o caminhão tanque que, segundo o denunciante, transitava em zigue zague na estrada que liga Passo Fundo e Carazinho.

Os agentes da PRF encontraram o veículo e tentaram abordá-lo. Entretanto, o caminhoneiro ignorou a ordem de parada. Em determinado momento, ele quis fazer o retorno e parou sobre a pista da BR 285.

Sendo acompanhado pelos policiais rodoviários federais, o condutor seguiu com o caminhão tanque. Muitos veículos que vinham no sentido contrário foram obrigados a desviar para o acostamento para evitar colisões. Depois de aproximadamente um quilômetro, os agentes da PRF conseguiram abordar o veículo.

O caminhoneiro – natural do Paraná e de 56 anos de idade – apresentava fala desconexa e não sabia dizer em que lugar estava. Ele recusou-se a fazer o teste do etilômetro e foi encaminhado para exame médico – cujo resultado confirmou a embriaguez.

O paranaense acabou preso e apresentado na Delegacia da Polícia Civil. O caminhão foi entregue para um responsável pela empresa.

