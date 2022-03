PRF de Sarandi prende estelionatário durante abordagem de automóvel

Em atividade de combate à criminalidade, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram uma BMW X1 que transitava na BR 386 em Sarandi.

O automóvel que era dirigido por um homem de 37 anos de idade estava com o licenciamento vencido. Ao verificar os dados do motorista, os PRFs descobriram que ele possuía um mandado de prisão expedido em 2020 pela Vara Judicial de Guarabira, no Estado da Paraíba.

De acordo com a PRF, o indivíduo foi encaminhado ao Posto de Saúde e, posteriormente, ao sistema prisional para o cumprimento da pena. Já o veículo foi recolhido devido à irregularidade na documentação.

